IIHF: Даже если завтра война закончится, на ЧМ-2023 россия и беларусь не сыграют

Член совета Международной федерации хоккея и генеральный секретарь чемпионата мира — 2023 Хейкки Хиетанен отреагировал на слухи о том, что российских игроков могут допустить до участия в спортивных мероприятиях в ближайшие месяцы.

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"Даже если завтра война закончится, на ЧМ-2023 сыграют ранее заявленные команды. В таком случае другие сборные не имеют никакого отношения к матчам. Решения Международной федерации хоккея приняты, и нет причин их менять", — приводит слова Хиетанена Iltalehti.