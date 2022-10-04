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Харьковские Берсерки назвали состав на сезон-2022/2023

Хоккей
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Первый матч состоится 6 октября

Харьковские Берсерки назвали состав на сезон-2022/2023

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Харьковские "Берсерки" объявили состав на сезон-2022/2023. Под руководством Павла Легачева собраны в основном воспитанники харьковского хоккея, которые будут тренироваться в Виннице, а домашние матчи будут принимать на льду кременчугской арены "Айсберг".

​​ Вратари

Богдан Дьяченко (1998 г.р.)

Тарас Мурин (2004 г.р.)

Захар Касатонов (2005 г.р.)

Защитники

Алексей Мельников (1989 г.р.)

Илья Прусский (2003 г.р.)

Дмитрий Мельник (2004 г.р.)

Филипп Матвиенко (1997 г.р.)

Дмитрий Кленов (2005 г.р.)

Нападающие

Артем Соляник (2000 г.р.)

Родион Деревянко (2005 г.р.)

Илья Ткаченко (2005 г.р.)

Максим Мальцев (2006 г.р.)

Евгений Секирко (1988 г.р.)

Даниил Мазур (2006 г.р.)

Даниил Кашевко (2001 г.р.)

Валентин Мурин (2002 г.р.)

Евгений Абаджян (2001 г.р.)

Денис Осадчий (2003 г.р.)

Егор Безуглый (1991 г.р.)

Исполняющий обязанности главного тренера – Павел Легачев

Тренеры – Игорь Шаманский, Богдан Курашов

Тренер по физподготовке – Александр Барский

Дебютный матч в чемпионате Украины-2022/2023 запланирован на четверг, 6 октября.

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В статье: Харьковские Берсерки
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