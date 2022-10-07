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Ангелина Майфельд - первая девушка-судья в истории чемпионатов Украины

Хоккей
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Молодая и перспективная специалистка показывала хорошие результаты в юниорском чемпионате

Ангелина Майфельд - первая девушка-судья в истории чемпионатов Украины

Фото: Телеграм ICE HOCKEY FEDERATION OF

Новина українською

Ангелина Майфельд стала первой в истории украинских чемпионатов женщиной, судящей матч чемпионата Украины по хоккею среди мужчин.

18-летняя Ангелина обслуживает матч между "Киевом" и "Кременчугом".

Майфельд - игрок национальной сборной Украины. Впоследствии Ангелина прошла тренировочные сборы для рефери, которое проводила ФХУ. Также она работала на трех матчах Молодежной хоккейной лиги и получала от инспекторов высокие оценки. Международная федерация хоккея по представлению ФХУ присвоила девушке международную категорию.

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