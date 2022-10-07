Сокол одержал победу во втором матче чемпионата Украины по хоккею

Киевский "Сокол" одержал победу над харьковскими "Берсерками" во втором поединке 31-го чемпионата Украины.

"Сокол" (Киев) – "Харьковские Берсерки" – 6:2 (2:0, 2:0, 2:2)

Шайбы: 1:0 – Г. Симчук (меньш.), 08:32. 2:0 – Мазур, 19:12. 3:0 - Качан, 23:12. 4:0 – Вал. Алексюк, 25:31. 4:1 - Абаджян, 42:39. 5:1 - Качан, 46:43. 5:2 – Матвиенко, 48:09. 6:2 – В. Мазур, 50:18

В стартовой 20-минутке киевляне испытали трудности до первой заброшенной шайбы, но впоследствии хозяева сумели взять инициативу в свои руки и забросили еще одну шайбу.

В дальнейшем хозяева заиграли раскрепощеннее и уже на старте второго периода довели преимущество до комфортного.

В третьей 20-минутке гости попробовали вернуть интригу в матч, но последний отрезок игры команды завершили со счетом 2:2.

Следующий матч "Сокол" сыграет 10 октября во Дворце спорта против земляков из "Киева". "Берсерши" 11 октября будут играть против "Кременчуга".