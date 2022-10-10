Киевское хоккейное дерби перенесли из-за угрозы обстрелов

Матч между столичными хоккейными командами "Сокол" и "Киев" в рамках чемпионатов Украины было перенесено из-за массированной атаки россии на Киев и другие города Украины. Об этом сообщает Федерация хоккея Украины на своей официальной странице в Facebook.

Первое в сезоне киевское дерби было состояться в понедельник, 10 октября в 18:00. Однако по соображениям безопасности было принято решение перенести игру. О новой дате пока что не сообщается.

"В связи с многочисленными обстрелами Украины, сегодняшний матч переносится на более поздний срок. Дата матча будет сообщена позже", – говорится в сообщении.

Кроме того, в Федерации отметили, что предоставят информацию о вторничном матче между "Кременчугом" и "Харьковскими Берсерками" до 19:00 понедельника, 10 октября. Предварительно его запланировали сыграть на кременчугской арене "Айсберг".