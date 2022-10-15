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НХЛ. Детройт уверенно побеждает Монреаль, Каролина минимально уступает Сан-Хосе
Результаты тура НХЛ
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В ночь с 14 на 15 октября прошли матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги 2022/2023. Вашему вниманию их результаты:
"Детройт" – "Монреаль"
3 – 0 (0-0; 0-0; 3-0)
"Коламбус" – "Тампа-Бей"
2 – 5 (2-3; 0-1; 0-1)
"Виннипег" – "Рейнджер"
4 – 1 (1-0; 0-0; 3-1)
"Сан-Хосе" – "Королина"
1 – 2 (1-0; 0-1; 0-1)
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