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НХЛ. Детройт уверенно побеждает Монреаль, Каролина минимально уступает Сан-Хосе

Хоккей
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Результаты тура НХЛ

НХЛ. Детройт уверенно побеждает Монреаль, Каролина минимально уступает Сан-Хосе

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UA-Футбол
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В ночь с 14 на 15 октября прошли матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги 2022/2023. Вашему вниманию их результаты:

"Детройт" – "Монреаль"

3 – 0 (0-0; 0-0; 3-0)

"Коламбус" – "Тампа-Бей"

2 – 5 (2-3; 0-1; 0-1)

"Виннипег" – "Рейнджер"

4 – 1 (1-0; 0-0; 3-1)

"Сан-Хосе" – "Королина"

1 – 2 (1-0; 0-1; 0-1)

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В статье: НХЛ
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