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НХЛ. Айлендерс разгромили Анахайм, Нэшвилл уступил Далласу

Хоккей
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Результаты тура НХЛ

НХЛ. Айлендерс разгромили Анахайм, Нэшвилл уступил Далласу

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В ночь с 15 на 16 октября прошли матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги 2022/2023. Вашему вниманию их результаты:

"Бостон" – "Аризона"

6 – 3 (2-0; 1-1; 3-2)

"Монреаль" – "Вашингтон"

3 – 1 (0-0; 3-1; 0-0)

"Нью-Джерси" – "Детройт"

2 – 5 (1-0; 1-4; 0-1)

"Питтсбург" – "Тампа-Бей"

6 – 2 (1-1; 1-0; 4-1)

"Торонто" – "Оттава"

3 – 2 (0-1; 1-0; 2-1)

"Айлендерс" – "Анахайм"

7 – 1 (2-0; 3-0; 2-1)

"Даллас" – "Нэшвилл"

5 – 1 (1-0; 2-1; 2-0)

"Миннесота" – "Лос-Анджелес"

6 – 7 (2-4; 2-2; 2-1)

"Сент-Луис" – "Коламбус"

5 – 2 (1-0; 1-2; 3-0)

"Эдмонтон" – "Калгари"

3 – 4 (1-4; 2-0; 0-0)

"Сан-Хосе" – "Чикаго"

2 – 5 (2-0; 0-3; 0-2)

"Сиэтл" – "Вегас"

2 – 5 (0-2; 0-3; 2-0)

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В статье: НХЛ
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