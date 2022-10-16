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НХЛ. Айлендерс разгромили Анахайм, Нэшвилл уступил Далласу
Результаты тура НХЛ
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В ночь с 15 на 16 октября прошли матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги 2022/2023. Вашему вниманию их результаты:
"Бостон" – "Аризона"
6 – 3 (2-0; 1-1; 3-2)
"Монреаль" – "Вашингтон"
3 – 1 (0-0; 3-1; 0-0)
"Нью-Джерси" – "Детройт"
2 – 5 (1-0; 1-4; 0-1)
"Питтсбург" – "Тампа-Бей"
6 – 2 (1-1; 1-0; 4-1)
"Торонто" – "Оттава"
3 – 2 (0-1; 1-0; 2-1)
"Айлендерс" – "Анахайм"
7 – 1 (2-0; 3-0; 2-1)
"Даллас" – "Нэшвилл"
5 – 1 (1-0; 2-1; 2-0)
"Миннесота" – "Лос-Анджелес"
6 – 7 (2-4; 2-2; 2-1)
"Сент-Луис" – "Коламбус"
5 – 2 (1-0; 1-2; 3-0)
"Эдмонтон" – "Калгари"
3 – 4 (1-4; 2-0; 0-0)
"Сан-Хосе" – "Чикаго"
2 – 5 (2-0; 0-3; 0-2)
"Сиэтл" – "Вегас"
2 – 5 (0-2; 0-3; 2-0)
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