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Названа сумма доходов НХЛ в сезоне 2021/22

Хоккей
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Неплохой доход

Названа сумма доходов НХЛ в сезоне 2021/22

google.co.uk

Новина українською

Стало известно, на сколько может вырасти потолок зарплат в Национальной хоккейной лиге сезона-2023/2024. По словам комиссионера НХЛ Гэри Беттмэна, сумма составит порядка $ 4 млн. Кроме того, специалист рассказал о доходах лиги за прошлый сезон.

"У нас хорошая динамика по доходам. В минувшем сезоне мы достигли отметки $ 5,4 млрд — это примерно на полмиллиарда больше, чем мы планировали. Дела идут хорошо", — приводит слова Беттмэна официальный сайт НХЛ.

Напомним, в сезоне-2022/2023 потолок зарплат равняется $ 82,5 млн на клуб. В прошедшее межсезонье его увеличили впервые с 2019 года — на $ 1 млн. В 2020 и 2021 годах роста не происходило из-за финансовых потерь НХЛ вследствие пандемии коронавируса.

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В статье: НХЛ
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