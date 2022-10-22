Хоккей
Хоккей - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
НХЛ. Флорида в овертайме уступает Тампа-Бэй, Сиэтл побеждает Колорадо
Результаты тура НХЛ
google.co.uk
В ночь с 21 на 22 октября состоялись матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги 2022/2023. Вашему вниманию результаты поединков:
"Флорида" – "Тампа-Бэй"
2 – 3 после ОТ (1-1; 1-0; 0-1; 0-1)
"Чикаго" – "Детройт"
4 – 3 после ОТ (0-2; 1-1; 2-0; 1-0)
"Колорадо" – "Сиэтл"
2 – 3 (0-0; 1-2; 1-1)
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Шоу двух звезд. Аяччо - ПСЖ 0:3. Видео голов и обзор матча
- Российский ефрейтор Касаткин в первые дни вторжения попал в плен, был обменян, вернулся на войну и был ликвидирован в Украине
- Кухаревич забил свой первый гол за Хиберниан - ВИДЕО
- Названа сумма доходов НХЛ в сезоне 2021/22
- Готова покорять мир: Свитолина вместе с новорожденной дочкой отправилась домой
- Красотка дня. Очаровательная жена главной звезды-бомбардира Ренна. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
300 грн
freebet
2Играть
4500 грн
3Играть
1500 грн
4Играть
3000 грн