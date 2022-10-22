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НХЛ. Флорида в овертайме уступает Тампа-Бэй, Сиэтл побеждает Колорадо

Хоккей
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Результаты тура НХЛ

НХЛ. Флорида в овертайме уступает Тампа-Бэй, Сиэтл побеждает Колорадо

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В ночь с 21 на 22 октября состоялись матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги 2022/2023. Вашему вниманию результаты поединков:

"Флорида" – "Тампа-Бэй"

2 – 3 после ОТ (1-1; 1-0; 0-1; 0-1)

"Чикаго" – "Детройт"

4 – 3 после ОТ (0-2; 1-1; 2-0; 1-0)

"Колорадо" – "Сиэтл"

2 – 3 (0-0; 1-2; 1-1)

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В статье: НХЛ
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