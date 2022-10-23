  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Хоккей
  4. 18-летний украинец забросил первую шайбу в юниорской Североамериканской хоккейной лиге
В тренде
Хоккей
Хоккей

Хоккей - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

18-летний украинец забросил первую шайбу в юниорской Североамериканской хоккейной лиге

Хоккей
Обновлено
(1 голосов)

Поздравляем с результативным стартом

18-летний украинец забросил первую шайбу в юниорской Североамериканской хоккейной лиге

The Rink Live

UA-Футбол
Новина українською

18-летний украинец Алексей Дахновский впервые отличился в юниорской Североамериканской хоккейной лиге (NAHL).

Наш соотечественник, выступающий за "Corpus Christi IceRays", отличился броском со среднего расстояния в своем шестом матче. В этой игре команда украинца уступила 3:7 "Oklahoma Warriors".

С пятью очками в 14-ти проведенных матчах "Corpus Christi IceRay"s замыкают таблицу Южного дивизиона.

Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде