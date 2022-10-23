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18-летний украинец забросил первую шайбу в юниорской Североамериканской хоккейной лиге
Поздравляем с результативным стартом
The Rink Live
18-летний украинец Алексей Дахновский впервые отличился в юниорской Североамериканской хоккейной лиге (NAHL).
Наш соотечественник, выступающий за "Corpus Christi IceRays", отличился броском со среднего расстояния в своем шестом матче. В этой игре команда украинца уступила 3:7 "Oklahoma Warriors".
С пятью очками в 14-ти проведенных матчах "Corpus Christi IceRay"s замыкают таблицу Южного дивизиона.
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