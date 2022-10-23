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НХЛ. Нью-Джерси побеждает Сан-Хосе, Виннипег уступает Торонто
Результаты тура НХЛ
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В ночь с 22 на 23 октября прошли матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги сезона 2022/2023. Вашему вниманию их результаты:
"Нью-Джерси" - "Сан-Хосе"
2:1 (0:0, 2:1, 0:0)
"Бостон" - "Миннесота"
4:3 ОТ (2:1, 1:1, 0:1, 1:0)
"Оттава" - "Аризона"
6:2 (2:0, 1:2, 3:0)
"Эдмонтон" - "Сент-Луис"
0:2 (0:1, 0:0, 0:1)
"Вашингтон" - "Лос-Анджелес"
4:3 (0:0, 0:2, 4:1)
"Тампа-Бэй" - "Айлендерс"
5:3 (2:1, 2:1, 1:1)
"Монреаль" - "Даллас"
2:5 (1:1, 1:3, 0:1)
"Коламбус" - "Питтсбург"
3:6 (2:0, 1:3, 0:3)
"Виннипег" - "Торонто"
1:4 (1:1, 0:2, 0:1)
"Нэшвилл" – "Филадельфия"
1:3 (0:2, 0:0, 1:1)
"Калгари - "Каролина"
3:2 (1:2, 1:0, 0:0, 1:0)
"Вегас" – "Колорадо"
2:3 (1:1, 0:1, 1:1)
"Ванкувер" - "Баффало"
1:5 (0:2, 1:0, 0:3)
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