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НХЛ. Нью-Джерси побеждает Сан-Хосе, Виннипег уступает Торонто

Хоккей
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Результаты тура НХЛ

НХЛ. Нью-Джерси побеждает Сан-Хосе, Виннипег уступает Торонто

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В ночь с 22 на 23 октября прошли матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги сезона 2022/2023. Вашему вниманию их результаты:

"Нью-Джерси" - "Сан-Хосе"

2:1 (0:0, 2:1, 0:0)

"Бостон" - "Миннесота"

4:3 ОТ (2:1, 1:1, 0:1, 1:0)

"Оттава" - "Аризона"

6:2 (2:0, 1:2, 3:0)

"Эдмонтон" - "Сент-Луис"

0:2 (0:1, 0:0, 0:1)

"Вашингтон" - "Лос-Анджелес"

4:3 (0:0, 0:2, 4:1)

"Тампа-Бэй" - "Айлендерс"

5:3 (2:1, 2:1, 1:1)

"Монреаль" - "Даллас"

2:5 (1:1, 1:3, 0:1)

"Коламбус" - "Питтсбург"

3:6 (2:0, 1:3, 0:3)

"Виннипег" - "Торонто"

1:4 (1:1, 0:2, 0:1)

"Нэшвилл" – "Филадельфия"

1:3 (0:2, 0:0, 1:1)

"Калгари - "Каролина"

3:2 (1:2, 1:0, 0:0, 1:0)

"Вегас" – "Колорадо"

2:3 (1:1, 0:1, 1:1)

"Ванкувер" - "Баффало"

1:5 (0:2, 1:0, 0:3)

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В статье: НХЛ
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