Днепр всухую обыграл Берсерков в матче чемпионата Украины

В чемпионате Украины еще не все команды сыграли и треть матчей от общего количества запланированных на первом этапе, а "Днепр" и "Берсерки" до отчетной игры в турнирной таблице разделяла пропасть - 16 очков!

После тяжелой победы над лидером "Кременчугом" херсонский "Днепр" испытал трудности в игре не с самым сложным соперником и лишь в третьем периоде встречи против "Берсерков" склонил весы в свою пользу.

Автором победной шайбы стал нападающий Даниил Тищенко, а вратарь "щук" Эдуард Захарченко записал в актив второй "сухой" матч подряд!

"Днепр" (Херсон) – "Харьковские Берсерки" – 2:0 (0:0, 0:0, 2:0)