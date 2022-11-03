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Днепр всухую обыграл Берсерков в матче чемпионата Украины

Хоккей
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И снова все решилось под занавес матча

Днепр всухую обыграл Берсерков в матче чемпионата Украины

Фото: fhu.com.ua/ ФХУ

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В чемпионате Украины еще не все команды сыграли и треть матчей от общего количества запланированных на первом этапе, а "Днепр" и "Берсерки" до отчетной игры в турнирной таблице разделяла пропасть - 16 очков!

После тяжелой победы над лидером "Кременчугом" херсонский "Днепр" испытал трудности в игре не с самым сложным соперником и лишь в третьем периоде встречи против "Берсерков" склонил весы в свою пользу.

Автором победной шайбы стал нападающий Даниил Тищенко, а вратарь "щук" Эдуард Захарченко записал в актив второй "сухой" матч подряд!

"Днепр" (Херсон) – "Харьковские Берсерки" – 2:0 (0:0, 0:0, 2:0)

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В статье: ХК Днепр (Херсон) Харьковские Берсерки
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