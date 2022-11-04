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Харьковские Берсерки потерпели второе поражение в сезоне

Хоккей
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Легион просто уничтожил соперника

Харьковские Берсерки потерпели второе поражение в сезоне

Фото: fhu.com.ua/ ФХУ

Новина українською

4 ноября "Легион" принимал "Харьковских Берсерков". Гости потерпели второе сухое поражение подряд.

"Легион" (Калуш) – "Харьковские Берсерки" – 6:0 (0:0, 2:0, 4:0)

"Берсеркам" было тяжело противостоять укомплектованным более опытным исполнителям соперникам.

Шат-аут 17-летнего Алексея Алипова и четыре гола в большинстве помогли "Легиону" одержать победу.

Третий период встречи запомнится потасовкой, которую начал Владимир Горбунов, а продолжил, повалив несколькими ударами на лед Валентина Мурина, Валентин Сирченко.

Следующие матчи в чемпионате Украины команды должны провести после международной паузы.

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В статье: БК Харьковские Соколы
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