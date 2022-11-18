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Кременчук неудачно стартовал в Континентальном кубке
Хозяева выглядели увереннее
ХК Кременчук не смог обыграть в полуфинальном раунде Континентального кубка польскую Унию. Матч проходил в словацкой Нитре.
В первом периоде шайбой отличился средний, но уже с началом второго хозяева сравняли счет.
Решающим стал третий период, где украинцы сократили отставание до минимума и на последней минуте основного времени пропустили в меньшинстве и в итоге проиграли 2:4.
В следующем матче, который состоится 19 ноября, Кременчук сыграет против словацкой Нитры.
Континентальный кубок. Полуфинальный раунд. Нитра (Словакия)
Уния (Польша) – Кременчук (Украина) – 4:2 (0:1, 1:0, 3:1)
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