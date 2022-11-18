Кременчук неудачно стартовал в Континентальном кубке

ХК Кременчук не смог обыграть в полуфинальном раунде Континентального кубка польскую Унию. Матч проходил в словацкой Нитре.

В первом периоде шайбой отличился средний, но уже с началом второго хозяева сравняли счет.

Решающим стал третий период, где украинцы сократили отставание до минимума и на последней минуте основного времени пропустили в меньшинстве и в итоге проиграли 2:4.

В следующем матче, который состоится 19 ноября, Кременчук сыграет против словацкой Нитры.

Континентальный кубок. Полуфинальный раунд. Нитра (Словакия)

Уния (Польша) – Кременчук (Украина) – 4:2 (0:1, 1:0, 3:1)