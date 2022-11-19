 НХЛ. Ванкувер уверенно побеждает Лос-Анджелес ᐉ UA-Футбол
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НХЛ. Ванкувер уверенно побеждает Лос-Анджелес

Хоккей
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Результаты тура НХЛ

НХЛ. Ванкувер уверенно побеждает Лос-Анджелес

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UA-Футбол
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В ночь с 18 на 19 ноября прошел поединок очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2022/2023. Вашему вниманию его результат:

"Ванкувер" – "Лос-Анджелес"

4 – 1 (0-0; 3-1; 1-0)

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В статье: НХЛ
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