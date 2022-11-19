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НХЛ. Ванкувер уверенно побеждает Лос-Анджелес
Результаты тура НХЛ
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В ночь с 18 на 19 ноября прошел поединок очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2022/2023. Вашему вниманию его результат:
"Ванкувер" – "Лос-Анджелес"
4 – 1 (0-0; 3-1; 1-0)
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