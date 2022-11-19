Украинская хоккейная команда во второй раз подряд проиграла на Континентальном кубке

В рамках второго тура третьего раунда Континентального кубка украинский хоккейный клуб “Кременчуг” уступил словацкой “Нитре”.

Конкурентная игра длилась около 50 минут поединка. “Кременчуг” дважды сравнивал счет (сначала до 2:2, затем до 3:3), но в конце концов пропустил четыре шайбы подряд и разгромно уступил.

Это поражение стало для команды из Полтавской области вторым подряд на Континентальном кубке. Отметим, что вчера, 18 ноября, "Кременчуг" уступил "Унии Освенцим".

Пока украинский коллектив замыкает турнирную таблицу с нулем очков в активе. Следующий поединок "Кременчуг" проведет завтра, 20 ноября, против "Азиаго" в 15:30. У украинской команды есть еще шансы пройти в следующий этап, однако обязательно нужно побеждать с большим счетом и надеяться на поражение "Унии" в параллельной встрече квартета.

Нитра – Кременчуг 7:3 (2:1, 1:1, 4:1)

Заброшенные шайбы: Найз 10, 54, Тврдонь 14 (большинство), Балаж 35, 50, Пупак 55, Чедерле 59 (большинство) – Кукла 18 (большинство), 30 (большинство), Ратушный 41 (большинство)