 НХЛ. Колорадо разгромили Вашингтон, Коламбус уступает Детройту ᐉ UA-Футбол
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НХЛ. Колорадо разгромили Вашингтон, Коламбус уступает Детройту

Хоккей
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Результаты тура НХЛ

НХЛ. Колорадо разгромили Вашингтон, Коламбус уступает Детройту

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В ночь с 19 на 20 ноября прошли матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги сезона 2022/2023. Вашему вниманию их результаты:

"Оттава" - "Нью-Джерси"

1:5 (0:2, 1:2, 0:1)

"Флорида" - "Калгари"

4:5 после серии Б (0:1, 2:2, 2:1, 0:0, 1:2)

"Вашингтон" - "Колорадо"

0:4 (0:1, 0:1, 0:2)

"Торонто" - "Баффало"

5:2 (3:0, 1:1, 1:1)

"Монреаль" – "Филадельфия"

5:4 после серии Б (2:2, 1:1, 1:1, 0:0, 1:0)

"Коламбус" - "Детройт"

1:6 (0:1, 1:3, 0:2)

"Бостон" - "Чикаго"

6:1 (1:0, 3:1, 2:0)

"Виннипег" - "Питтсбург"

0:3 (0:0, 0:0, 0:3)

"Сент-Луис" - "Анахайм"

6:2 (2:0, 3:1, 1:1)

"Нэшвилл" - "Тампа-Бей"

2:3 после ОТ (1:0, 0:1, 1:1, 0:1)

"Миннесота" - "Королина"

2:1 после ОТ (0:1, 0:0, 1:0, 1:0)

"Даллас" - "Айлендерс"

5:2 (0:0, 2:2, 3:0)

"Эдмонтон" - "Вегас"

4:3 после ОТ (1:1, 1:1, 1:1, 1:0)

"Сиэтл" - "Лос-Анджелес"

3:2 после ОТ (1:0, 0:1, 1:1, 1:0)

"Сан-Хосе" – "Рейнджерс"

1:2 (0:0, 0:0, 1:2)

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