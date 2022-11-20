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НХЛ. Колорадо разгромили Вашингтон, Коламбус уступает Детройту
Результаты тура НХЛ
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В ночь с 19 на 20 ноября прошли матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги сезона 2022/2023. Вашему вниманию их результаты:
"Оттава" - "Нью-Джерси"
1:5 (0:2, 1:2, 0:1)
"Флорида" - "Калгари"
4:5 после серии Б (0:1, 2:2, 2:1, 0:0, 1:2)
"Вашингтон" - "Колорадо"
0:4 (0:1, 0:1, 0:2)
"Торонто" - "Баффало"
5:2 (3:0, 1:1, 1:1)
"Монреаль" – "Филадельфия"
5:4 после серии Б (2:2, 1:1, 1:1, 0:0, 1:0)
"Коламбус" - "Детройт"
1:6 (0:1, 1:3, 0:2)
"Бостон" - "Чикаго"
6:1 (1:0, 3:1, 2:0)
"Виннипег" - "Питтсбург"
0:3 (0:0, 0:0, 0:3)
"Сент-Луис" - "Анахайм"
6:2 (2:0, 3:1, 1:1)
"Нэшвилл" - "Тампа-Бей"
2:3 после ОТ (1:0, 0:1, 1:1, 0:1)
"Миннесота" - "Королина"
2:1 после ОТ (0:1, 0:0, 1:0, 1:0)
"Даллас" - "Айлендерс"
5:2 (0:0, 2:2, 3:0)
"Эдмонтон" - "Вегас"
4:3 после ОТ (1:1, 1:1, 1:1, 1:0)
"Сиэтл" - "Лос-Анджелес"
3:2 после ОТ (1:0, 0:1, 1:1, 1:0)
"Сан-Хосе" – "Рейнджерс"
1:2 (0:0, 0:0, 1:2)
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