 НХЛ. Питтсбург побеждает Филадельфию, Аризона в овертайме уступает Детройту ᐉ UA-Футбол
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НХЛ. Питтсбург побеждает Филадельфию, Аризона в овертайме уступает Детройту

Хоккей
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Результаты тура НХЛ

НХЛ. Питтсбург побеждает Филадельфию, Аризона в овертайме уступает Детройту

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В ночь с 25 на 26 ноября прошли матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги сезона 2022/2023. Вашему вниманию их результаты:

"Филадельфия" – "Питтсбург"

1 – 4 (0-2; 0-2; 1-0)

"Баффало" – "Нью-Джерси"

1 – 3 (0-0; 1-3; 0-0)

"Вегас" – "Сиэтл"

2 – 4 (2-2; 0-2; 0-0)

"Детройт" – "Аризона"

4 – 3 после ОТ (1-0; 2-2; 0-1; 0-0; 1-0)

"Коламбус" – "Айлендерс"

2 – 3 (0-1; 2-1; 0-1)

"Тампа-Бэй" – "Сент-Луис"

5 – 2 (3-1; 1-1; 1-0)

"Даллас" – "Виннипег"

4 – 5 после ОТ (2-2; 0-1; 2-1; 0-1)

"Сан-Хосе" – "Лос-Анджелес"

2 – 5 (1-2; 1-1; 0-2)

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