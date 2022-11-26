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НХЛ. Питтсбург побеждает Филадельфию, Аризона в овертайме уступает Детройту
Результаты тура НХЛ
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В ночь с 25 на 26 ноября прошли матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги сезона 2022/2023. Вашему вниманию их результаты:
"Филадельфия" – "Питтсбург"
1 – 4 (0-2; 0-2; 1-0)
"Баффало" – "Нью-Джерси"
1 – 3 (0-0; 1-3; 0-0)
"Вегас" – "Сиэтл"
2 – 4 (2-2; 0-2; 0-0)
"Детройт" – "Аризона"
4 – 3 после ОТ (1-0; 2-2; 0-1; 0-0; 1-0)
"Коламбус" – "Айлендерс"
2 – 3 (0-1; 2-1; 0-1)
"Тампа-Бэй" – "Сент-Луис"
5 – 2 (3-1; 1-1; 1-0)
"Даллас" – "Виннипег"
4 – 5 после ОТ (2-2; 0-1; 2-1; 0-1)
"Сан-Хосе" – "Лос-Анджелес"
2 – 5 (1-2; 1-1; 0-2)
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