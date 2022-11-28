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Сергей Бабинец установил рекорд по результативным передачам в чемпионате Украины
300 не за горами
УХЛ
35-летний нападающий киевского "Сокола" Сергей Бабинец установил рекорд национального чемпионата Украины.
В прошлую пятницу Сергей, вышедший на матч против "Киева", забросил в нем очередную шайбу и отдал две результативные передачи. Эти ассисты вывели Бабинца в единоличные лидеры уже по этому показателю.
Топ-10 лучших помощников в чемпионатах страны
1. Сергей Бабинец – 276
2. Никита Буценко – 274
3. Павел Большаков – 204
4. Владимир Чердак – 172
5. Иван Савченко – 165
6. Александр Зиневич – 161
7. Илья Коренчук – 158
8. Артем Гниденко – 158
9. Руслан Ромащенко – 155
10. Виктор Захаров – 151
В дальнейшем Бабинец собирается стать первым за историю чемпионатов Украины хоккеистом, забросившим 200 шайб. Сейчас в активе Сергея – 196 голов.
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