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Сергей Бабинец установил рекорд по результативным передачам в чемпионате Украины

Хоккей
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300 не за горами

Сергей Бабинец установил рекорд по результативным передачам в чемпионате Украины

УХЛ

Новина українською

35-летний нападающий киевского "Сокола" Сергей Бабинец установил рекорд национального чемпионата Украины.

В прошлую пятницу Сергей, вышедший на матч против "Киева", забросил в нем очередную шайбу и отдал две результативные передачи. Эти ассисты вывели Бабинца в единоличные лидеры уже по этому показателю.

Топ-10 лучших помощников в чемпионатах страны

1. Сергей Бабинец – 276
2. Никита Буценко – 274
3. Павел Большаков – 204
4. Владимир Чердак – 172
5. Иван Савченко – 165
6. Александр Зиневич – 161
7. Илья Коренчук – 158
8. Артем Гниденко – 158
9. Руслан Ромащенко – 155
10. Виктор Захаров – 151

В дальнейшем Бабинец собирается стать первым за историю чемпионатов Украины хоккеистом, забросившим 200 шайб. Сейчас в активе Сергея – 196 голов.

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В статье: Сергей Бабинец
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Источник:
ФХУ

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