Сергей Бабинец установил рекорд по результативным передачам в чемпионате Украины

35-летний нападающий киевского "Сокола" Сергей Бабинец установил рекорд национального чемпионата Украины.

В прошлую пятницу Сергей, вышедший на матч против "Киева", забросил в нем очередную шайбу и отдал две результативные передачи. Эти ассисты вывели Бабинца в единоличные лидеры уже по этому показателю.

Топ-10 лучших помощников в чемпионатах страны

1. Сергей Бабинец – 276

2. Никита Буценко – 274

3. Павел Большаков – 204

4. Владимир Чердак – 172

5. Иван Савченко – 165

6. Александр Зиневич – 161

7. Илья Коренчук – 158

8. Артем Гниденко – 158

9. Руслан Ромащенко – 155

10. Виктор Захаров – 151

В дальнейшем Бабинец собирается стать первым за историю чемпионатов Украины хоккеистом, забросившим 200 шайб. Сейчас в активе Сергея – 196 голов.