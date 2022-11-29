Днепр добыл волевую победу над Соколом

Во вторник, 29 ноября состоялся матч "Днепр" – "Сокол". Уже с начала матча "Сокол" первым забил, но команда Александра Бобкина не растерялась и продолжила искать возможности для реализации забросившейся шайбы. Впоследствии Лесников смог вывести владельцев вперед.

Второй период у херсонцев не сложился, а "щук" Максим Сулютин, впервые вышедший "в старте" "Днепра" и сумевший отразить 30 бросков соперника. В результате период завершился со счётом 1:1.

В заключительном отрезке матча хозяева смогли реабилитироваться и довести дело до победы.

Таким образом, "Днепр" сумел продлить свою роскошную победную серию до семи матчей подряд.

"Днепр" (Херсон) – "Сокол" (Киев) – 5:2 (2:1, 1:1, 2:0)

Шайбы: 0:1 – Вал.Алексюк (Бабинец, Благой), 4:00. 1:1 – Целогородцев (Попережай, Дворник), 13:10. 2:1 - Лесников (Попережай, Дворник), 14:54. 2:2 - Бабинец (Благой, Вал.Алексюк), 31:44. 3:2 - Щербак (Бородай, Кобильник), 37:16. 4:2 - Ратушный (Ревука, Тищенко), 47:07. 5:2 – Целогородцев (Попережай, Лесников), 52:47.