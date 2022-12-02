Дисциплинарный комитет дисквалифицировал защитника Сокола

Дисциплинарный комитет Федерации хоккея Украины вынес решение по двум эпизодам, которые случились в матчах чемпионата Украины на этой неделе.

В игре "Берсерки" – "Кременчук" регламент соревнований нарушил исполняющий обязанности главного тренера харьковчан Павел Легачев, который прокомментировал меньше, чем через сутки после завершения поединка действия судейской бригады. За это специалист должен заплатить штраф в размере 5000 гривен.

Также дисциплинарные санкции применены в отношении защитника киевского "Сокола" Андрея Григорьева. В поединке своей команды против "Днепра" в Херсоне Андрей толкнул главного судью. В ходе игры хоккеист наказан не был. Однако по решению Дисциплинарного комитета ФХУ были применены санкции в виде изъятия до конца игры и пропуском одной игры и двух дополнительно, если хоккеист не уплатит денежный штраф в размере 7000 гривен за поединок.