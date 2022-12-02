  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Хоккей
  4. Дисциплинарный комитет дисквалифицировал защитника Сокола
В тренде
Хоккей
Хоккей

Хоккей - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Дисциплинарный комитет дисквалифицировал защитника Сокола

Хоккей
(1 голосов)

Он толкнул судью

Дисциплинарный комитет дисквалифицировал защитника Сокола

Фото: ФХУ

Новина українською

Дисциплинарный комитет Федерации хоккея Украины вынес решение по двум эпизодам, которые случились в матчах чемпионата Украины на этой неделе.

В игре "Берсерки" – "Кременчук" регламент соревнований нарушил исполняющий обязанности главного тренера харьковчан Павел Легачев, который прокомментировал меньше, чем через сутки после завершения поединка действия судейской бригады. За это специалист должен заплатить штраф в размере 5000 гривен.

Также дисциплинарные санкции применены в отношении защитника киевского "Сокола" Андрея Григорьева. В поединке своей команды против "Днепра" в Херсоне Андрей толкнул главного судью. В ходе игры хоккеист наказан не был. Однако по решению Дисциплинарного комитета ФХУ были применены санкции в виде изъятия до конца игры и пропуском одной игры и двух дополнительно, если хоккеист не уплатит денежный штраф в размере 7000 гривен за поединок.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: ФХУ
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде