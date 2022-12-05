Назван состав сборной Украины по хоккею на декабрьские сборы

7 декабря национальная сборная Украины начинает заключительный учебно-тренировочный сбор перед Еврочелленджем, который состоится 15-17 декабря в Марселе.

В общей сложности к участию в собрании тренерский штаб во главе с Вадимом Шахрайчуком решил привлечь 28 хоккеистов. По итогам пятидневного сбора во Дворце спорта тренеры определят тех, кто на данный момент лучше готов. Эти хоккеисты присоединятся к представителям зарубежных клубов.

Состав сборной Украины на декабрьские сборы

Вратари: Эдуард Захарченко ("Днепр"), Богдан Дьяченко ("Харьковские Берсерки"), Кирилл Кучер ("Кременчук")

Защитники: Денис Матусевич, Глеб Варава, Дмитрий Игнатенко (все – "Кременчук"), Артем Гребеник, Евгений Ратушный (оба – "Днепр"), Андрей Григорьев ("Сокол"), Филипп Пангелов-Юлдашев ("Уния", Польша), Виталий Андрейков ("Заглембе", Польша), Александр Александров ("Подгале", Польша)

Нападающие: Вадим Мазур, Василий-Юрий Качан (оба - "Сокол"), Виталий Лялька, Глеб Кривошапкин, Илья Сеник (все - "Кременчук"), Денис Бородай, Артем Целогородцев, Дмитрий Попережай, Данило Тищенко, Никита Лесников "Днепр"), Илья Коренчук ("Энерга", Польша), Дмитрий Нименко ("Бриасон", Франция), Александр Пересунько ("Уйпешт", Венгрия), Алексей Ворона ("Подгале", Польша), Никита Ружников, Ярослав Панченко (оба – "Энергия", Литва), Михаил Гуфт-Соколов ("Гехштадтер", Германия)