22-летний украинский нападающий продолжит карьеру во Франции

22-летний нападающий Дмитрий Даниленко перешел из польского "Заглембе" в клуб второго французского дивизиона "Кан".

Даниленко является питомцем киевского "Сокола". С 2013 года он попал в систему белоцерковского "Белого Барса". С осени 2018-го и до 2020 года Дмитрий выступал в молодежных лигах Северной Америки, а осенью 2020-го снова вернулся в "Белый Барс". Помогнув команде весной 2021-го выйти в плей-офф, Даниленко следующий сезон начал в составе действующего на тот момент чемпиона страны "Донбасса", с которым, в частности, сыграл два поединка в Лиге чемпионов.

В период 2016-2022 годов Дмитрий сыграл в чемпионате Украины 125 матчей, в которых забросил 50 шайб и отдал 84 передачи.

В Польшу, в "Заглембе" из Сосновца Даниленко перебрался осенью этого года. В 22-х матчах польской Экстраклясы он забросил 2 шайбы и отдал 1 ассист.