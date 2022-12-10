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НХЛ. Вегас в овертайме побеждает Филадельфию, Чикаго проигрывают Виннипегу

Хоккей
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Результаты тура НХЛ

НХЛ. Вегас в овертайме побеждает Филадельфию, Чикаго проигрывают Виннипегу

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В ночь с 9 на 10 декабря состоялись матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги сезона 2022/2023. Вашему вниманию их результаты:

"Баффало" – "Питтсбург"

3 – 4 после ОТ (0-0; 2-1; 1-2; 0-1)

"Вашингтон" – "Сиэтл"

4 – 1 (0-1; 2-0; 2-0)

"Коламбус" – "Калгари"

3 – 1 (1-0; 1-0; 1-1)

"Нью-Джерси" – "Айлендерс"

4 – 6 (1-2; 1-3; 2-1)

"Чикаго" – "Виннипег"

1 – 3 (0-1; 1-1; 0-1)

"Эдмонтон" – "Миннесота"

5 – 2 (2-1; 1-1; 2-0)

"Колорадо" – "Рейнджерс"

1 – 2 после Б (1-0; 0-1; 0-0; 0-0; 0-2)

"Аризона" – "Бостон"

4 – 3 (1-1; 1-1; 2-1)

"Анахайм" – "Сан-Хосе"

1 – 6 (0-1; 1-3; 0-2)

"Вегас" – "Филадельфия"

2 – 1 после ОТ (1-0; 0-1; 0-0; 1-0)

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В статье: НХЛ
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