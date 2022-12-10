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НХЛ. Вегас в овертайме побеждает Филадельфию, Чикаго проигрывают Виннипегу
Результаты тура НХЛ
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В ночь с 9 на 10 декабря состоялись матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги сезона 2022/2023. Вашему вниманию их результаты:
"Баффало" – "Питтсбург"
3 – 4 после ОТ (0-0; 2-1; 1-2; 0-1)
"Вашингтон" – "Сиэтл"
4 – 1 (0-1; 2-0; 2-0)
"Коламбус" – "Калгари"
3 – 1 (1-0; 1-0; 1-1)
"Нью-Джерси" – "Айлендерс"
4 – 6 (1-2; 1-3; 2-1)
"Чикаго" – "Виннипег"
1 – 3 (0-1; 1-1; 0-1)
"Эдмонтон" – "Миннесота"
5 – 2 (2-1; 1-1; 2-0)
"Колорадо" – "Рейнджерс"
1 – 2 после Б (1-0; 0-1; 0-0; 0-0; 0-2)
"Аризона" – "Бостон"
4 – 3 (1-1; 1-1; 2-1)
"Анахайм" – "Сан-Хосе"
1 – 6 (0-1; 1-3; 0-2)
"Вегас" – "Филадельфия"
2 – 1 после ОТ (1-0; 0-1; 0-0; 1-0)
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