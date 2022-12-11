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НХЛ. Лос-Анджелес побеждает Монреаль, Калгари в овертайме уступают Торонто

Хоккей
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Результаты тура НХЛ

НХЛ. Лос-Анджелес побеждает Монреаль, Калгари в овертайме уступают Торонто

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В ночь с 10 на 11 декабря состоялись матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги 2022/2023. Вашему вниманию их результаты:

"Монреаль" – "Лос-Анджелес"

2 – 4 (0-2; 0-0; 2-2)

"Питтсбург" – "Баффало"

3 – 1 (2-0; 0-0; 1-1)

"Торонто" – "Калгари"

5 – 4 после ОТ (2-2; 1-1; 1-1; 1-0)

"Айлендерс" – "Каролина"

0 – 3 (0-0; 0-1; 0-2)

"Ванкувер" – "Миннесота"

0 – 3 (0-1; 0-1; 0-1)

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В статье: НХЛ
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