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НХЛ. Лос-Анджелес побеждает Монреаль, Калгари в овертайме уступают Торонто
Результаты тура НХЛ
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В ночь с 10 на 11 декабря состоялись матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги 2022/2023. Вашему вниманию их результаты:
"Монреаль" – "Лос-Анджелес"
2 – 4 (0-2; 0-0; 2-2)
"Питтсбург" – "Баффало"
3 – 1 (2-0; 0-0; 1-1)
"Торонто" – "Калгари"
5 – 4 после ОТ (2-2; 1-1; 1-1; 1-0)
"Айлендерс" – "Каролина"
0 – 3 (0-0; 0-1; 0-2)
"Ванкувер" – "Миннесота"
0 – 3 (0-1; 0-1; 0-1)
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