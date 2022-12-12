Сборная Украины U-20 по хоккею уверенно обыграла Польшу

12 декабря молодежная сборная Украины по хоккею во втором матче чемпионата мира U-20 в Дивизионе 1B обыграла Польшу.

На старте игры украинские хоккеисты оформили две шайбы.

Поляки сумели сравнять результат в середине второй 20-минутки благодаря двум шайбам в большинстве, но впоследствии наша команда оформила гол в численном меньшинстве, а в третьем периоде дожила соперника.

После двух туров сборная Украины U-20 с 6 очками в активе занимает первое место в турнирной таблице девизиона 1В.

Напомним, что 14 декабря наша команда сыграет с Эстонией.

Чемпионат мира по хоккею U-20. Дивизион 1B

Украина U-20 – Польша U-20 5:2 (2:0, 1:2, 2:0)

Шайбы: 0:1 - Сибилевич (Дубский, Коржилецкий - больш.), 1:54. 0:2 – Садовиков (Шамардин), 2:19. 1:2 - М.Кусак (П.Кусак, - больш.), 29:07. 2:2 - Кас.Мацияш (Стербенц, - больш.), 33:45. 2:3 - Садовиков (Панасенко, - мен.), 39:51. 2:4 - Коржилецкий (Дахновский), 45:03. 2:5 – Атаманчук, 48:35.