Хоккей - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Сборная Украины U-20 по хоккею уверенно обыграла Польшу
Наши ребята сумели дожать соперника
Фото: Федерація хокею України / Автор невідомий
12 декабря молодежная сборная Украины по хоккею во втором матче чемпионата мира U-20 в Дивизионе 1B обыграла Польшу.
На старте игры украинские хоккеисты оформили две шайбы.
Поляки сумели сравнять результат в середине второй 20-минутки благодаря двум шайбам в большинстве, но впоследствии наша команда оформила гол в численном меньшинстве, а в третьем периоде дожила соперника.
После двух туров сборная Украины U-20 с 6 очками в активе занимает первое место в турнирной таблице девизиона 1В.
Напомним, что 14 декабря наша команда сыграет с Эстонией.
Чемпионат мира по хоккею U-20. Дивизион 1B
Украина U-20 – Польша U-20 5:2 (2:0, 1:2, 2:0)
Шайбы: 0:1 - Сибилевич (Дубский, Коржилецкий - больш.), 1:54. 0:2 – Садовиков (Шамардин), 2:19. 1:2 - М.Кусак (П.Кусак, - больш.), 29:07. 2:2 - Кас.Мацияш (Стербенц, - больш.), 33:45. 2:3 - Садовиков (Панасенко, - мен.), 39:51. 2:4 - Коржилецкий (Дахновский), 45:03. 2:5 – Атаманчук, 48:35.
Популярное сейчас
- Источник: Шахтер ведет переговоры с четырьмя английскими клубами о продаже своих игроков
- Шевченко сватают в сборную, которая вылетела в 1/8 финала ЧМ-2022
- Поворознюк: Козловский - не мышь. Он целая крыса, чтобы так воровать у народа
- НХЛ. Вегас в овертайме побеждает Филадельфию, Чикаго проигрывают Виннипегу
- Красотка дня. Обворожительная жена героического вратаря сборной Хорватии. ФОТО
- Красотка дня. Соблазнительная девушка форварда сборной Австралии. ФОТО