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Украина - Франция: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция матча
Прямая трансляция матча Турнира трех наций
фото - uhl.ua
В четверг, 15 декабря сборная Украины по хоккею сыграет первый матч в рамках этапа Еврочелленджа, где встретится с Францией.
Турнир трех наций
Начало в 20:45
Франция - Украина
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