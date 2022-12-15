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Украина - Франция: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция матча

Хоккей
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Прямая трансляция матча Турнира трех наций

Украина - Франция: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция матча

фото - uhl.ua

Новина українською

В четверг, 15 декабря сборная Украины по хоккею сыграет первый матч в рамках этапа Еврочелленджа, где встретится с Францией.

Турнир трех наций

Начало в 20:45

Франция - Украина

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В статье: сборная Украины по хоккею
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