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Сборная Украины уступила Франции в Еврочеллендже

Хоккей
(1 голосов)

Не повезло

Сборная Украины уступила Франции в Еврочеллендже

фото - ФХУ

Новина українською

15 декабря состоялся матч Еврочелленджа, который проходит в Марселе. В этом поединке сборная Украины по хоккею сыграла с Францией.

Старт матча в нашей сборной не задался и уже после первого отрезка подопечные Вадима Шахрайчука "летели" 0:1. После перерыва изменений не произошло и хозяева снова забросили, таким образом увеличив отрыв. Надежда оставалась на заключительный период, однако в нем чуда не произошло и наша команда пропустила и третью шайбу.

В пятницу команда Вадима Шахрайчука сыграет против Польши.

Еврочеллендж

Франция - Украина 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)

Шайбы: 17:25 Боск (больш) - 1:0, 29:21 Онно (Майя) - 2:0, 54:45 Майя (Матима - больш) - 3:0

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В статье: сборная Украины по хоккею
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