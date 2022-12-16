Украина U-20 - Корея U-20: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция матча

В пятницу, 16 декабря молодежная сборная Украины U-20 по хоккею сыграет с Эстонией на чемпионате мира U-20 в Дивизионе 1B. Это уже четвертый матч для нашей команды, в предыдущем она обыграла Эстонию.

Чемпионат мира U-20

Начало в 21:00

Украина U-20 - Корея U-20