Хоккей
Хоккей - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Украина U-20 - Корея U-20: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция матча
Прямая трансляция матча чемпионата мира по хоккею U-20
Фото: ФХУ
В пятницу, 16 декабря молодежная сборная Украины U-20 по хоккею сыграет с Эстонией на чемпионате мира U-20 в Дивизионе 1B. Это уже четвертый матч для нашей команды, в предыдущем она обыграла Эстонию.
Чемпионат мира U-20
Начало в 21:00
Украина U-20 - Корея U-20
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- В Украине - отбой воздушной тревоги. В Харькове после атаки колоссальные инфраструктурные разрушения
- Стала известна судьба участия Ди Марии в финале ЧМ-2022
- Массированный ракетный удар из России: В Киеве раздались взрывы
- Украина - Франция: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция матча
- Жена Месси не пришла на ужин спутниц игроков сборной Аргентины перед полуфиналом ЧМ
- Красотка дня. Сексуальная вторая половинка звезды сборной Аргентины Лаутаро Мартинеса. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
300 грн
freebet
2Играть
4500 грн
3Играть
1500 грн
4Играть
3000 грн