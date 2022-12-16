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Чемпионат мира U20. Сборная Украины деклассировала Корею
Украинцы просто не заметили соперников
Фото: Sportarena
16 декабря молодежная сборная Украины U-20 по хоккею сыграла с Кореей на чемпионате мира U-20 в Дивизионе 1B. В этом матче наша сборная просто деклассировала соперника.
Первый период был разминочным, но и в нем отметилась наша команда, в часности Артем Грабовецкий. Уже во втором, сборная Украины показала настоящий мастер-клас для своих оппонентов, где гости сумели отыграть лишь одну шайбу под занавес этого игрового отрезка.
В заключительном периоде игроки сборной Кореи не могли отыграться и начали фолить, на что подопечные Александра Бобкина отвечали заброшиными шайбами. В результате поединок закончился уверенной победой сборной Украины - 7:1
Чемпионат мира U-20
Украина - Корея 7:1 (1:0, 3:1, 3:0)
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