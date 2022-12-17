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Сборная Украины не удержала преимущество в три шайбы в матче Турнира трех наций против Польши

Хоккей
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Подопечные Шахрайчука не смогли удержать результат

Сборная Украины не удержала преимущество в три шайбы в матче Турнира трех наций против Польши

Фото: twitter IIHF

UA-Футбол
Новина українською

Национальная сборная Украины уступила Польше в матче Турнира трех наций.

Польша – Украина – 4:3 (0:1, 1:2, 3:0)
Шайбы: 0:1 – Мазур, 01:06. 0:2 - Лялька, 20:14. 0:3 - Лялька, 30:36. 1:3 - Паш, 37:16. 2:3 – Михальский, 44:35. 3:3 – Михальский (4х4), 47:33. 4:3 – Зигмунт, 48:49

На экваторе встречи преимущество украинской сборной достигало трех шайб. Однако потом забрасывали только представители польской кадры: во втором периоде наши соперники смогли отыграть одну шайбу, а в третьем - в воротах украинских голкиперов побывало еще три шайбы.

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В статье: сборная Украины по хоккею
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