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Сборная Украины с минимальным счетом уступила Польше в матче Турнира трех наций
Подопечные Шахрайчука не смогли удержать результат
Фото: twitter IIHF
Национальная сборная Украины уступила Польше в матче Турнира трех наций.
Польша – Украина – 4:3 (0:1, 1:2, 3:0)
Со старта матча Украина ошеломляла соперников быстрыми шайбами в начале двух первых периодов. Впоследствии все больше и больше наша команда навязывала соперникам борьбу и обостряли игру, поэтому шайба Ляльки, который затолкал шайбу в ворота, не выглядела случайной.
Жаль только, что не удалось нашей команде удержать ворота в заключительном периоде. Хозяева матча начали забрасывать шайбы, на что сборная Украины как не пыталась, но не смогла ответить.
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