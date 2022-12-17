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Сборная Украины с минимальным счетом уступила Польше в матче Турнира трех наций

Хоккей
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Подопечные Шахрайчука не смогли удержать результат

Сборная Украины с минимальным счетом уступила Польше в матче Турнира трех наций

Фото: twitter IIHF

Новина українською

Национальная сборная Украины уступила Польше в матче Турнира трех наций.

Польша – Украина – 4:3 (0:1, 1:2, 3:0)

Со старта матча Украина ошеломляла соперников быстрыми шайбами в начале двух первых периодов. Впоследствии все больше и больше наша команда навязывала соперникам борьбу и обостряли игру, поэтому шайба Ляльки, который затолкал шайбу в ворота, не выглядела случайной.

Жаль только, что не удалось нашей команде удержать ворота в заключительном периоде. Хозяева матча начали забрасывать шайбы, на что сборная Украины как не пыталась, но не смогла ответить.

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В статье: сборная Украины по хоккею
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