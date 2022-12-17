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НХЛ. Миннесота разгромила Чикаго, Айлендерс минимально уступили Аризоне
Результаты тура НХЛ
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В ночь с 16 на 17 декабря состоялись матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги сезона 2022/2023. Вашему вниманию их результаты:
"Миннесота" – "Чикаго"
4 – 1 (1-0; 2-0; 1-1)
"Калгари" – "Сент-Луис"
2 – 5 (1-1; 0-1; 1-3)
"Аризона" – "Айлендерс"
5 – 4 (1-2; 2-1; 2-1)
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