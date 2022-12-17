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НХЛ. Миннесота разгромила Чикаго, Айлендерс минимально уступили Аризоне

Хоккей
(1 голосов)

Результаты тура НХЛ

НХЛ. Миннесота разгромила Чикаго, Айлендерс минимально уступили Аризоне

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В ночь с 16 на 17 декабря состоялись матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги сезона 2022/2023. Вашему вниманию их результаты:

"Миннесота" – "Чикаго"

4 – 1 (1-0; 2-0; 1-1)

"Калгари" – "Сент-Луис"

2 – 5 (1-1; 0-1; 1-3)

"Аризона" – "Айлендерс"

5 – 4 (1-2; 2-1; 2-1)

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В статье: НХЛ
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