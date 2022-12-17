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Сборная Украины по хоккею U-20 уступила Японии в решающем матче за выход в дивизион 1А
Украинцы заняли второе место
Фото: Sportarena
Сборная Украины по хоккею U-20 потерпела поражение в последнем туре чемпионата мира от Японии со счетом 4:7. Украинцы заняли второе место в таблице дивизиона 1В и не сумели выйти в дивизион 1А.
Первое место в таблице заняла как раз таки сборная Японии. Третье место – команда Италии, далее Польша, Эстония и Южная Корея. Украина отстала от первого места лишь на одно очко.
Первый период матча завершился ничьей со счетом 1:1. Во втором же японцы накидали четыре шайбы, украинцы – ни одной. В третьем периоде Украина забросила три, соперники – две. Лучший игрок матча – Никита Сидоренко, у него три шайбы и передача.
ЧМ U-20 по хоккею, дивизион 1В
Япония U-20 – Украина U-20 – 7:4
(1:1|4:0|2:3)
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