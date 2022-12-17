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Сборная Украины по хоккею U-20 уступила Японии в решающем матче за выход в дивизион 1А

Хоккей
(1 голосов)

Украинцы заняли второе место

Сборная Украины по хоккею U-20 уступила Японии в решающем матче за выход в дивизион 1А

Фото: Sportarena

UA-Футбол
Новина українською

Сборная Украины по хоккею U-20 потерпела поражение в последнем туре чемпионата мира от Японии со счетом 4:7. Украинцы заняли второе место в таблице дивизиона 1В и не сумели выйти в дивизион 1А.

Первое место в таблице заняла как раз таки сборная Японии. Третье место – команда Италии, далее Польша, Эстония и Южная Корея. Украина отстала от первого места лишь на одно очко.

Первый период матча завершился ничьей со счетом 1:1. Во втором же японцы накидали четыре шайбы, украинцы – ни одной. В третьем периоде Украина забросила три, соперники – две. Лучший игрок матча – Никита Сидоренко, у него три шайбы и передача.

ЧМ U-20 по хоккею, дивизион 1В

Япония U-20 – Украина U-20 – 7:4

(1:1|4:0|2:3)

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В статье: молодежная сборная Украины по хоккею чемпионат мира по хоккею U20
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