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НХЛ. Бостон побеждает Коламбус, Эдмонтон уступает Анахайму

Хоккей
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Результаты тура НХЛ

НХЛ. Бостон побеждает Коламбус, Эдмонтон уступает Анахайму

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В ночь с 17 на 18 декабря состоялись матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги сезона 2022/2023. Вашему вниманию их результаты:

"Детройт" – "Оттава"

3:6 (2:2, 1:1, 0:3)

"Бостон" - "Коламбус"

4:2 (1:0, 1:1, 2:1)

"Эдмонтон" - "Анахайм"

3:4 (1:2, 1:1, 1:1)

"Вашингтон" - "Торонто"

5:2 (2:1, 1:1, 2:0)

"Филадельфия" - "Рейнджерс"

3:6 (1:1, 1:2, 1:3)

"Монреаль" - "Тампа-Бэй"

1:5 (0:2, 0:2, 1:1)

"Королина" - "Даллас"

5:4(2:1, 1:1, 1:2, 1:0)

"Нью-Джерси" - "Флорида"

2:4 (0:1, 1:2, 1:1)

"Колорадо" - "Нэшвилл"

3:1 (0:0, 2:0, 1:1)

"Аризона" - "Баффало"

2:5 (1:1, 1:1, 0:3)

"Вегас" - "Айлендерс"

2:5 (0:1, 1:2, 1:2)

"Ванкувер" - "Виннипег"

1:5 (0:1, 0:2, 1:2)

"Лос-Анджелес" - "Сан-Хосе"

3:2 после Б (1:1, 1:1, 0:0, 0:0, 2:1)

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В статье: НХЛ
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