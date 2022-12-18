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НХЛ. Бостон побеждает Коламбус, Эдмонтон уступает Анахайму
Результаты тура НХЛ
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В ночь с 17 на 18 декабря состоялись матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги сезона 2022/2023. Вашему вниманию их результаты:
"Детройт" – "Оттава"
3:6 (2:2, 1:1, 0:3)
"Бостон" - "Коламбус"
4:2 (1:0, 1:1, 2:1)
"Эдмонтон" - "Анахайм"
3:4 (1:2, 1:1, 1:1)
"Вашингтон" - "Торонто"
5:2 (2:1, 1:1, 2:0)
"Филадельфия" - "Рейнджерс"
3:6 (1:1, 1:2, 1:3)
"Монреаль" - "Тампа-Бэй"
1:5 (0:2, 0:2, 1:1)
"Королина" - "Даллас"
5:4(2:1, 1:1, 1:2, 1:0)
"Нью-Джерси" - "Флорида"
2:4 (0:1, 1:2, 1:1)
"Колорадо" - "Нэшвилл"
3:1 (0:0, 2:0, 1:1)
"Аризона" - "Баффало"
2:5 (1:1, 1:1, 0:3)
"Вегас" - "Айлендерс"
2:5 (0:1, 1:2, 1:2)
"Ванкувер" - "Виннипег"
1:5 (0:1, 0:2, 1:2)
"Лос-Анджелес" - "Сан-Хосе"
3:2 после Б (1:1, 1:1, 0:0, 0:0, 2:1)
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