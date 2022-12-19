Сокол разгромил Легион, забросив 7 шайб

Гости активно начали игру и быстро открыли счет в матче. Впрочем, потратив немного времени на раскачку, "Сокол" перевернул игру полностью за каких-то 34 секунды, поразив ворота Алексея Алипова в течение этого короткого интервала трижды, а затем и Василий Юрий Качан поразил ворота соперников.

Обеспечив себе солидный отрыв, второй период хозяева провели спокойно. За что и поплатились. Далее в спокойной атмосфере "Сокол" забросил еще три шайбы.

После этой победы "Сокол" набрал 36 очков и остался на второй позиции в таблице.

"Сокол" (Киев) – "Легион" (Киев) – 7:2 (4:1, 0:1, 3:0