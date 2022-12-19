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Кременчук деклассировал Харьковских Берсерков, забросив 13 шайб

Хоккей
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Всего в матче было заброшено 17 шайб

Кременчук деклассировал Харьковских Берсерков, забросив 13 шайб

Фейсбук Кременчука

Новина українською

19 декабря "Кременчук" разгромил "Харьковские Берсерки" в матче чемпионата Украины. Таким образом, команда сохранила лидерство в чемпионате. Капитан победителей Виталий Лялька, забросив две шайбы и отдав три ассиста, укрепил позиции в гонках бомбардиров.

Хозяева матча уже в первом периоде хозяева забросили 4 шайбы. Впоследствии гости попытались отыграть разницу в счете, но игроки "Кременчука" ответили тремя шайбами. Наиболее результативной стала завершающая 20-минутка, в которой забросили 8 шайб, 6 из них в активе хозяев.

"Кременчук" – "Харьковские Берсерки" – 13:4 (4:0, 3:2, 6:2)

Следующие матчи команды проведут 23 декабря в Калуше: "Кременчук" встретится с "Днепром", "Берсерки" – с "Легионом".

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В статье: Кременчук
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