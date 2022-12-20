Сокол легко справился с Днепром и вернул лидерство в чемпионате

20 декабря состоялся матч чемпионата Украины, в котором "Сокол" принимал "Днепр".

"Щуки" открыли счет почти в начале матча. Гости тем самым побуждали "Сокол" к активным действиям, однако в первом периоде, несмотря на предпочтение выровнять положение киевлянам, не удавалось.

Чудо произошло во втором периоде, где преимущество "Сокола" было ощутимым. Усиливали ее три подряд изъятия, заработанных игроками "Днепра". Численное большинство позволило "Соколу" вырваться вперед в счете.

Этот гол оказался победным. Хотя увереннее чувствовать себя хозяева начали только после того, как в начале третьего периода Янишевский снова в большинстве протолкнул шайбу под Захарченко и увеличил преимущество до 3:1, впоследствии преимущество воплотил в гол Бондарев - 4:1. После того гости пропустили пятый раз в формате "пять на три".

Благодаря этой победе "Сокол" вернул себе лидерство в чемпионате.

"Сокол" (Киев) – "Днепр" (Херсон) – 5:1 (0:1, 2:0, 3:0)