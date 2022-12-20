Хоккей - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Сокол легко справился с Днепром и вернул лидерство в чемпионате
Камбек получился невероятным
Фото: facebook.com/hcsokil
20 декабря состоялся матч чемпионата Украины, в котором "Сокол" принимал "Днепр".
"Щуки" открыли счет почти в начале матча. Гости тем самым побуждали "Сокол" к активным действиям, однако в первом периоде, несмотря на предпочтение выровнять положение киевлянам, не удавалось.
Чудо произошло во втором периоде, где преимущество "Сокола" было ощутимым. Усиливали ее три подряд изъятия, заработанных игроками "Днепра". Численное большинство позволило "Соколу" вырваться вперед в счете.
Этот гол оказался победным. Хотя увереннее чувствовать себя хозяева начали только после того, как в начале третьего периода Янишевский снова в большинстве протолкнул шайбу под Захарченко и увеличил преимущество до 3:1, впоследствии преимущество воплотил в гол Бондарев - 4:1. После того гости пропустили пятый раз в формате "пять на три".
Благодаря этой победе "Сокол" вернул себе лидерство в чемпионате.
"Сокол" (Киев) – "Днепр" (Херсон) – 5:1 (0:1, 2:0, 3:0)
Популярное сейчас
- Кадровая чистка в Буковине
- Участие в Зимнем Кубке ПФЛ подтвердили 12 команд
- Источник обозначил условие, при котором Бензема может вернуться в сборную
- Украина U-20 - Корея U-20: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция матча
- Лео и его главные сокровища. Как Месси праздновал победу с самыми близкими людьми. ФОТО
- Красотка дня. Знаменитая жена-актриса главной звезды сборной Марокко. ФОТО