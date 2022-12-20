Блекаут не помешал Легиону обыграть Киев

Калушский "Легион" одержал убедительную победу в напряженном матче.

Вечерний поединок чемпионата Украины "Киев" – "Легион" оказался на грани срыва. На 4-й минуте встречи при счете 0:0 в киевском Дворце спорта наступил блекаут – на главной крытой арене страны обесточились кабели.

Освещение на арене удалось вернуть через 30 минут, а вот "запустить" табло не получилось, поэтому хоккеисты ориентировались во времени с помощью судьи-хронометриста, передающего информацию главным судьям, а также информировал участников встречи с помощью рупора.

"Легион" уверенно начал матч и впоследствии реализовал преимущество. Но ощутимый рывок команда совершила во втором периоде, где просто деклассировала своих соперников. В заключительном отрезке игры чуда не произошло и гости уверенно довели матч до победы.

ХК "Киев" – "Легион" (Калуш) – 1:7 (0:1, 1:5, 0:1)