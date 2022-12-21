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Легендарный вратарь сборной Чехии по хоккею раскритиковал АТР и WTA за допуск россиян и белорусов на турниры

Хоккей
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Он поддерживает Украину

Легендарный вратарь сборной Чехии по хоккею раскритиковал АТР и WTA за допуск россиян и белорусов на турниры

Фото: SenShot

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Легендарный чешский вратарь Доминик Гашек опубликовал текст письма в Национальную хоккейную лигу, ATP и WTA.

"В это время российские спортсмены не должны участвовать в международных спортивных соревнованиях по указанным причинам. Я прошу все спортивные лиги по всему миру рассмотреть это решение.

"Даже самая великая игра в мире не стоит больше, чем человеческая жизнь".

Как вы относитесь к этой войне? До сих пор я нигде не читал и не слышал с вашей стороны однозначной оценки российских действий. Пока вы терпите участие российских спортсменов, каждое организованное вами соревнование заведомо жертвует России миллиарды долларов на рекламу её политики.

Это факт, что каждый гражданин и, следовательно, каждый спортсмен представляет свою страну. Таким образом, каждый спортсмен имеет огромную рекламную и маркетинговую ценность для своей страны. Это значение тем больше, чем более признаны соревнования и чем успешнее спортсмен. Каждое государство использует это в своих интересах для продвижения своих политических интересов и целей.

То, что вы ничего не сделали после почти 300 дней войны и продолжаете терпеть участие российских спортсменов в своих соревнованиях, я считаю непростительным. Таким образом, вы несёте полную ответственность за происходящее", — приводит слова Гашека Protext.cz.

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