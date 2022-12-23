Легион обыграл Харьковских Берсерков и практически гарантировал место в плей-офф

23 декабря состоялся очередной матч чемпионата Украины, в котором "Легион" принимал "Харьковских Берсерков".

Гости выжали из этой встречи максимум. Пропустив скорую шайбу в свои ворота, калушцы всего через 39 секунд отыгрались, а к первому перерыву уже вели 3:1. Во втором периоде "Берсерки" сократили разрыв в счете, а на заключительный перерыв команды ушли с преимуществом "Легиона" в две шайбы. Следующие два периода завершились со счетами 1:1.

Таким образом, "Легион" победил, набрав уже 17 очков и с 13-очковым преимуществом над "Берсерками" и "Киевом" практически гарантировал место в плей-офф.

Завтра, 24 декабря, команды выйдут на лед арены имени Батьки Бандеры снова.

"Легион" (Калуш) – "Харьковские Берсерки" – 5:3 (3:1, 1:1, 1:1)