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НХЛ. Каролина побеждает Филадельфию, Виннипег уступает Вашингтону
Результаты тура НХЛ
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В ночь с 23 на 24 декабря состоялись матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги сезона 2022/2023. Вашему вниманию их результаты:
"Каролина" – "Филадельфия"
6:5 (3:1, 3:1, 0:3)
"Нью-Джерси" – "Бостон"
3:4 (1:0, 0:4, 2:0)
"Вашингтон" – "Виннипег"
4:1 (1:0, 1:0, 2:1)
"Айлендерс" – "Флорида"
5:1 (0:1, 2:0, 3:0)
"Нэшвилл" – "Колорадо"
2:3 после ОТ (1:0, 1:1, 0:1, 0:1)
"Даллас" – "Монреаль"
4:2 (0:1, 1:1, 3:0)
"Чикаго" – "Коламбус"
5:2 (2:0, 2:1, 1:1)
"Эдмонтон" – "Ванкувер"
2:5 (2:0, 0:2, 0:3)
"Аризона" - "Лос-Анджелес"
2:1 после Б (1:0, 0:1, 0:0, 0:0, 1:0)
"Вегас" – "Сент-Луис"
5:4 после Б (1:0, 2:3, 1:1, 0:0, 2:1)
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