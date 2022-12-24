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НХЛ. Каролина побеждает Филадельфию, Виннипег уступает Вашингтону

Хоккей
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Результаты тура НХЛ

НХЛ. Каролина побеждает Филадельфию, Виннипег уступает Вашингтону

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В ночь с 23 на 24 декабря состоялись матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги сезона 2022/2023. Вашему вниманию их результаты:

"Каролина" – "Филадельфия"

6:5 (3:1, 3:1, 0:3)

"Нью-Джерси" – "Бостон"

3:4 (1:0, 0:4, 2:0)

"Вашингтон" – "Виннипег"

4:1 (1:0, 1:0, 2:1)

"Айлендерс" – "Флорида"

5:1 (0:1, 2:0, 3:0)

"Нэшвилл" – "Колорадо"

2:3 после ОТ (1:0, 1:1, 0:1, 0:1)

"Даллас" – "Монреаль"

4:2 (0:1, 1:1, 3:0)

"Чикаго" – "Коламбус"

5:2 (2:0, 2:1, 1:1)

"Эдмонтон" – "Ванкувер"

2:5 (2:0, 0:2, 0:3)

"Аризона" - "Лос-Анджелес"

2:1 после Б (1:0, 0:1, 0:0, 0:0, 1:0)

"Вегас" – "Сент-Луис"

5:4 после Б (1:0, 2:3, 1:1, 0:0, 2:1)

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В статье: НХЛ
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