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Названы худшие селки НХЛ в 2022 году

Хоккей
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Их было две

Названы худшие селки НХЛ в 2022 году

google.co.uk

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Журналисты The Athletic Шейна Голдман и Дом Лущишин представили топ худших событий года.

В номинации "худшие сделки" обозреватели назвали два обмена "Чикаго Блэкхоукс".

"Худший обмен: "Чикаго Блэкхоукс" (дважды).

Даже если не оглядываться назад, обе сделки подверглись резкой критике. Конечно, те два игрока могли бы стать краеугольными камнями в будущем и важной частью перестройки, но в то время идея заключалась в том, что дуэт Алекса Дебринкэта (перешёл в "Оттаву") и Кирби Дака (в "Монреаль") может сделать эту команду "слишком" хорошей, чтобы полноценно побороться за последнее место в турнирной таблице.

Эта команда была бы плохой в любом случае. Знаете, что может быть лучше, чем ядро, построенное вокруг Бедарда? Ядро, построенное вокруг Коннора Бедарда, Алекса Дебринкэта и Кирби Дака. Возможно, драфт-пик, приобретённый за этот дуэт, будет соответствовать тому, что эти двое могли принести клубу, но это не самый вероятный сценарий", — говорится в сообщении.

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В статье: НХЛ
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