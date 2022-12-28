МЧМ-2023. Сборная Швеции с минимальным счётом обыграла Германию

В Галифаксе (Канада) на стадионе «Скотиабанк-центр» закончился очередной матч молодёжного чемпионата мира — 2023, в котором сборная Швеции сыграла с командой Германии. Встреча завершилась победой шведов со счётом 1:0 (1:0, 0:0, 0:0).

U20 ЧМ-2023. Группа A

Германия U20 - Швеция U20 0:1 (0:1, 0:0, 0:0)

За 22 секунды до конца первого периода Адам Энгстрём с передачи Филипа Бюстедта вывел шведскую сборную вперёд, а на 37-й минуте Фабиан Люселль не смог реализовать буллит. Второй и третий игровые отрезки прошли без забитых голов. Таким образом, Швеция одержала вторую победу на молодёжном чемпионате мира — 2023. Германия в своей стартовой встрече потерпела поражение.

Напомним, в следующем матче МЧМ-2023 Швеция сыграет с Чехией, а Германия — с Канадой.