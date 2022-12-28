  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Хоккей
  4. МЧМ-2023. Сборная Швеции с минимальным счётом обыграла Германию
В тренде
Хоккей
Хоккей

Хоккей - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

МЧМ-2023. Сборная Швеции с минимальным счётом обыграла Германию

Хоккей
(1 голосов)

Игра не преподнесла болельщикам ярких событий

МЧМ-2023. Сборная Швеции с минимальным счётом обыграла Германию

Фото: pribalt.info

Новина українською

В Галифаксе (Канада) на стадионе «Скотиабанк-центр» закончился очередной матч молодёжного чемпионата мира — 2023, в котором сборная Швеции сыграла с командой Германии. Встреча завершилась победой шведов со счётом 1:0 (1:0, 0:0, 0:0).

U20 ЧМ-2023. Группа A

Германия U20 - Швеция U20 0:1 (0:1, 0:0, 0:0)

За 22 секунды до конца первого периода Адам Энгстрём с передачи Филипа Бюстедта вывел шведскую сборную вперёд, а на 37-й минуте Фабиан Люселль не смог реализовать буллит. Второй и третий игровые отрезки прошли без забитых голов. Таким образом, Швеция одержала вторую победу на молодёжном чемпионате мира — 2023. Германия в своей стартовой встрече потерпела поражение.

Напомним, в следующем матче МЧМ-2023 Швеция сыграет с Чехией, а Германия — с Канадой.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: сборная Швеции по хоккею сборная Германии по хоккею
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде