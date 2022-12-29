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Сборная Словакии добыла волевую победу над США в матче молодежного чемпионата мира-2023

Хоккей
(1 голосов)

Неожиданный исход матча

Сборная Словакии добыла волевую победу над США в матче молодежного чемпионата мира-2023

Новина українською

Завершился очередной матч молодёжного чемпионата мира — 2023, в котором встречались сборные Словакии и США. Сборная Словакии обыграла команду США со счётом 6:3 (1:2, 3:0, 2:1).

Счёт в матче на третьей минуте открыл нападающий сборной Словакии Либор Немец. На пятой минуте американцам удалось отыграться усилиями форварда Тайлера Буше. А через две минуты сборная США вышла вперёд. Шайбу забросил нападающий Гэвин Бриндли.

Во втором периоде в течение трёх с небольшим минут словаки смогли забить сразу три гола, а в третьем Петер Репчик упрочил преимущество словаков.

Американцы ответили только одной шайбой.

Словакия U20 - США U20 6:3 (1:2, 3:0, 2:1)

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В статье: сборная Словении по хоккею сборная США по хоккею
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