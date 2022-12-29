Хоккей
Хоккей - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
МЧМ-2023. Канада не испытала проблем в матче с Германией
Хозяева разгромили соперников
В Галифаксе (Канада) завершился матч предварительного раунда молодёжного чемпионата мира 2023 года, в котором сборная Канады встречалась со сборной Германии. Победу с разгромным счётом одержали канадцы - 11:2.
Уже на седьмой минуте матча Дилан Гюнтер открыл счёт, спустя 5 минут восстановил равновесие Роман Кехтер.Впоследствии сюрпризов не произошло и хозяева довели дело до уверенной победы.
Канада U20 - Германия U20 11:2 (3:1, 6:0, 2:1)
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Официально: Гакпо перешел в Ливерпуль. Известен номер нападающего
- Левченко: Было бы здорово, если бы Цыганков перешел в ПСВ. Рад, что он не продлил контракт с Динамо
- Довбик: У Луческу почти вдвое больший километраж на сборах, чем в Днепре-1
- МЧМ-2023. Сборная Швеции с минимальным счётом обыграла Германию
- Красотка дня. Новая пассия Мбаппе - сексуальная модель с двумя детьми от экс-игрока ПСЖ. ФОТО
- Покорила Катар. Все образы и перформансы самой эпатажной красотки чемпионата мира. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
300 грн
freebet
2Играть
4500 грн
3Играть
1500 грн
4Играть
3000 грн