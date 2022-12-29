МЧМ-2023. Канада не испытала проблем в матче с Германией

В Галифаксе (Канада) завершился матч предварительного раунда молодёжного чемпионата мира 2023 года, в котором сборная Канады встречалась со сборной Германии. Победу с разгромным счётом одержали канадцы - 11:2.

Уже на седьмой минуте матча Дилан Гюнтер открыл счёт, спустя 5 минут восстановил равновесие Роман Кехтер.Впоследствии сюрпризов не произошло и хозяева довели дело до уверенной победы.

Канада U20 - Германия U20 11:2 (3:1, 6:0, 2:1)