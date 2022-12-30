  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Хоккей
  4. Сборная Австрии разгромила Канаду в матче молодежного чемпионата мира
В тренде
Хоккей
Хоккей

Хоккей - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Сборная Австрии разгромила Канаду в матче молодежного чемпионата мира

Хоккей
(2 голосов)

Хозяева деклассировали соперников

Сборная Австрии разгромила Канаду в матче молодежного чемпионата мира

Фото: sports.ru

Новина українською

В Галифаксе (Канада) завершился матч в рамках предварительного раунда молодёжного чемпионата мира 2023 года. Сборная Австрии встречалась со сборной Канады. Победу одержали канадцы со счётом 11:0.

Первый гол канадцы забили только на 15-й минуте первого периода – точен был Дилан Гюнтер. Спустя минуту Зак Дин удвоил преимущество, на 23-й минуте Джошуа Руа увеличил преимущество канадцев. Спустя минуту счёт 0:5 сделал Коннор Бедард. Далее преимущество хозяев только увеличивалось. В результате канадцы довели дело до разгромной победы.

Австрия U20 - Канада U20 11:0 (3:0, 4:0, 4:0)

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: сборная Австрии по хоккею
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде