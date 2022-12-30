Сборная Австрии разгромила Канаду в матче молодежного чемпионата мира

В Галифаксе (Канада) завершился матч в рамках предварительного раунда молодёжного чемпионата мира 2023 года. Сборная Австрии встречалась со сборной Канады. Победу одержали канадцы со счётом 11:0.

Первый гол канадцы забили только на 15-й минуте первого периода – точен был Дилан Гюнтер. Спустя минуту Зак Дин удвоил преимущество, на 23-й минуте Джошуа Руа увеличил преимущество канадцев. Спустя минуту счёт 0:5 сделал Коннор Бедард. Далее преимущество хозяев только увеличивалось. В результате канадцы довели дело до разгромной победы.

Австрия U20 - Канада U20 11:0 (3:0, 4:0, 4:0)