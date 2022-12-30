Конгресс украинцев Канады просит не выдавать канадскую визу россиянину Овечкину

Общественный представительский совет украинских всеканадских организаций Конгресс украинцев Канады выступил с просьбой не выдавать нападающему "Вашингтон Кэпиталз" россиянину Александру Овечкину канадскую визу.

"Вашингтон" 30 января должен сыграть в Торонто в регулярном чемпионате НХЛ, и форварду потребуется виза для въезда в Канаду. Конгресс направил открытое письмо министру иностранных дел Канады Мелани Жоли и министру по вопросам иммиграции Шону Фрейзеру с просьбой отказать россиянину.

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В письме указано, что Овечкин ни разу не осудил российское вторжение в Украину. Напротив, хоккеист неоднократно восхвалял президента рф владимира путина, продолжая размещать фото с ним в соцсетях.

На счету Овечкина в нынешнем сезоне 23 шайбы и 19 ассистов в 38-ми поединках "Кэпиталз" в НХЛ.

"Вашингтон" занимает шестую строчку в Восточной конференции. "Торонто" идет в этой же конференции на третьем месте.