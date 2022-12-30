Хоккей - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Конгресс украинцев Канады просит не выдавать канадскую визу россиянину Овечкину
Возможно, у Овечкина будут проблемы
фото - nhl.com
Общественный представительский совет украинских всеканадских организаций Конгресс украинцев Канады выступил с просьбой не выдавать нападающему "Вашингтон Кэпиталз" россиянину Александру Овечкину канадскую визу.
"Вашингтон" 30 января должен сыграть в Торонто в регулярном чемпионате НХЛ, и форварду потребуется виза для въезда в Канаду. Конгресс направил открытое письмо министру иностранных дел Канады Мелани Жоли и министру по вопросам иммиграции Шону Фрейзеру с просьбой отказать россиянину.
В письме указано, что Овечкин ни разу не осудил российское вторжение в Украину. Напротив, хоккеист неоднократно восхвалял президента рф владимира путина, продолжая размещать фото с ним в соцсетях.
На счету Овечкина в нынешнем сезоне 23 шайбы и 19 ассистов в 38-ми поединках "Кэпиталз" в НХЛ.
"Вашингтон" занимает шестую строчку в Восточной конференции. "Торонто" идет в этой же конференции на третьем месте.
Популярное сейчас
- Луческу: У меня есть футболка Пеле, которую я до сих пор не стирал
- Много Англии, дерби для Барсы, ПСЖ без Месси. Расписание футбола на 30 декабря – 1 января
- Нападающий Колоса перейдет в клуб из Боснии и Герцеговины - СМИ
- УХЛ ушла на месячный перерыв. Сокол стал зимним чемпионом. ТАБЛИЦА
- Джорджина Родригес подарила Криштиану Роналду роскошный автомобиль. ВИДЕО
- Красотка дня. Новая пассия Мбаппе - сексуальная модель с двумя детьми от экс-игрока ПСЖ. ФОТО