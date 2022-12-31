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НХЛ. Нэшвилл разгромил Анахайм, Флорида проиграла Каролине
Результаты тура НХЛ
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В ночь с 30 на 31 декабря прошли матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги 2022/2023. Вашему вниманию их результаты:
"Анахайм" – "Нэшвилл"
1:6 (0:1, 1:2, 0:3)
"Питтсбург" - "Нью-Джерси"
2:4 (1:0, 1:3, 0:1)
"Каролина" - "Флорида"
4:0 (1:0, 2:0, 1:0)
"Сиэтл" – "Эдмонтон"
2:7 (0:4, 2:2, 0:1)
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