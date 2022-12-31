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НХЛ. Нэшвилл разгромил Анахайм, Флорида проиграла Каролине

Хоккей
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Результаты тура НХЛ

НХЛ. Нэшвилл разгромил Анахайм, Флорида проиграла Каролине

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UA-Футбол
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В ночь с 30 на 31 декабря прошли матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги 2022/2023. Вашему вниманию их результаты:

"Анахайм" – "Нэшвилл"

1:6 (0:1, 1:2, 0:3)

"Питтсбург" - "Нью-Джерси"

2:4 (1:0, 1:3, 0:1)

"Каролина" - "Флорида"

4:0 (1:0, 2:0, 1:0)

"Сиэтл" – "Эдмонтон"

2:7 (0:4, 2:2, 0:1)

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В статье: НХЛ
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