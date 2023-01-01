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НХЛ. Вашингтон разгромил Монреаль, Нэшвилл в овертайме проиграл Вегасу

Хоккей
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Результаты тура НХЛ

НХЛ. Вашингтон разгромил Монреаль, Нэшвилл в овертайме проиграл Вегасу

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В ночь с 31 декабря на 1 января состоялись матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги сезона 2022/2023. Вашему вниманию их результаты:

"Коламбус" – "Чикаго"

4:1 (1:1, 2:0, 1:0)

"Бостон" – "Баффало"

3:4 (1:1, 0:1, 2:1, 0:1)

"Вегас" – "Нэшвилл"

5:4 после ОТ (1:2, 2:0, 1:2, 1:0)

"Вашингтон" – "Монреаль"

9:2 (2:0, 3:2, 4:0)

"Лос-Анджелес" – "Филадельфия"

2:4 (2:1, 0:1, 0:2)

"Сент-Луис" – "Миннесота"

2:5 (1:1, 1:2, 0:2)

"Детройт" – "Оттава"

4:2 (0:2, 1:0, 3:0)

"Колорадо" – "Торонто"

2:6 (1:2, 1:3, 0:1)

"Даллас" – "Сан-Хосе"

5:2 (2:1, 1:1, 2:0)

"Эдмонтон" – "Виннипег"

1:2 (0:1, 0:0, 1:1)

"Калгари" – "Ванкувер"

3:2 (0:0, 3:1, 0:1)

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В статье: НХЛ
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