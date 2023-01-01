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НХЛ. Вашингтон разгромил Монреаль, Нэшвилл в овертайме проиграл Вегасу
Результаты тура НХЛ
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В ночь с 31 декабря на 1 января состоялись матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги сезона 2022/2023. Вашему вниманию их результаты:
"Коламбус" – "Чикаго"
4:1 (1:1, 2:0, 1:0)
"Бостон" – "Баффало"
3:4 (1:1, 0:1, 2:1, 0:1)
"Вегас" – "Нэшвилл"
5:4 после ОТ (1:2, 2:0, 1:2, 1:0)
"Вашингтон" – "Монреаль"
9:2 (2:0, 3:2, 4:0)
"Лос-Анджелес" – "Филадельфия"
2:4 (2:1, 0:1, 0:2)
"Сент-Луис" – "Миннесота"
2:5 (1:1, 1:2, 0:2)
"Детройт" – "Оттава"
4:2 (0:2, 1:0, 3:0)
"Колорадо" – "Торонто"
2:6 (1:2, 1:3, 0:1)
"Даллас" – "Сан-Хосе"
5:2 (2:1, 1:1, 2:0)
"Эдмонтон" – "Виннипег"
1:2 (0:1, 0:0, 1:1)
"Калгари" – "Ванкувер"
3:2 (0:0, 3:1, 0:1)
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